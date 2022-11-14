Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения западных СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон. Как сообщает РИА Новости, он напомнил, что эта территория принадлежит Российской Федерации.

Ранее в понедельник, 14 ноября, стало известно о прибытии Зеленского в Херсон. Как сообщало издание Reuters, там он выступил перед украинскими силовиками и заявил, что Киев «готов к миру, миру для всей страны».

«Мы оставляем это без комментариев, вы знаете, что это территория Российской Федерации», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как оценивают в Кремле поездку Зеленского.