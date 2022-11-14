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1 час назад

СМИ: в Турции начались тайные переговоры между Россией и США

Алиса Селезнёва

Переговоры между российской и американской делегациями, которые публично не анонсировались, начались сегодня в Анкаре. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Коммерсант».

По данным издания, Россию представляет директор СВР Сергей Нарышкин. Подробности переговоров источник сообщить отказался.

Салливан дал совет Зеленскому по переговорам с Россией

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о переговорах представителей России и США в Турции, пишет ТАСС.

«Нет, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», - заявил официальный представитель Кремля.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщил, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время визита в Киев предложил главе Украины Владимиру Зеленскому задуматься о «реалистичных позициях» на переговорах с Москвой.

При этом глава Комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли допустил, что Россия и Украина могут начать переговоры зимой.

Политика,Видео,Джейк Салливан,Марк Милли,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Сергей Нарышкин,Объединенный комитет начальников штабов армии США,СВР России,Коммерсант,
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