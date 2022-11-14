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37 минут назад

Захарова прокомментировала информацию о госпитализации Лаврова на Бали

Алиса Селезнёва

Информация о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров доставлен в больницу после прибытия на саммит G20 на Бали, не соответствует действительности. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее, по данным «Коммерсанта», агентство AP заявило со ссылкой на неназванных официальных представителей Индонезии, что глава МИД России Сергей Лавров был госпитализирован после прилета на саммит «Большой двадцатки» на Бали.

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Однако официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла эту информацию.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите мировой эксклюзив», - написала она.

Лавров представляет Россию на саммите G20, который пройдет в Индонезии 15–16 ноября. В Кремле ранее отметили, что отказ президента Владимира Путина от поездки на мероприятие связан «с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации». При этом от посещения мероприятия отказался также и приглашенный на него президент Украины Владимир Зеленский.

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