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58 минут назад

Россия отреагировала на идею предварительных условий по Украине

Никита Бородкин

Россия не приемлет предварительных условий по переговорам с Украиной, в том числе и требования вывести войска. Как сообщает РИА Новости, замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что в диалоге нужно учитывать ситуацию «на земле».

Россия отреагировала на идею предварительных условий по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что любые переговоры по Украине могут состояться лишь в том случае, если Россия выведет все войска с ее территории.

«Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — ответил Грушко на вопрос журналистов о том, подходят ли требования стран Запада для Москвы.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Салливан дал совет Зеленскому по переговорам с Россией

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским по вопросу мирных переговоров Киева и Москвы. По его словам, Анкара готова искать выходы из ситуации, чтобы понять, «приведет ли это посредничество к миру».

Политика,Пекка Хаависто,Владимир Зеленский,Александр Грушко,Владимир Путин,МИД России,
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