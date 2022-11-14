Россия отреагировала на идею предварительных условий по Украине

Россия не приемлет предварительных условий по переговорам с Украиной, в том числе и требования вывести войска. Как сообщает РИА Новости, замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что в диалоге нужно учитывать ситуацию «на земле».
Напомним, что ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что любые переговоры по Украине могут состояться лишь в том случае, если Россия выведет все войска с ее территории.
«Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — ответил Грушко на вопрос журналистов о том, подходят ли требования стран Запада для Москвы.
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским по вопросу мирных переговоров Киева и Москвы. По его словам, Анкара готова искать выходы из ситуации, чтобы понять, «приведет ли это посредничество к миру».