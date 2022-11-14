Россия отреагировала на идею предварительных условий по Украине

Россия не приемлет предварительных условий по переговорам с Украиной, в том числе и требования вывести войска. Как сообщает РИА Новости, замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что в диалоге нужно учитывать ситуацию «на земле».

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Напомним, что ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что любые переговоры по Украине могут состояться лишь в том случае, если Россия выведет все войска с ее территории.

«Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — ответил Грушко на вопрос журналистов о том, подходят ли требования стран Запада для Москвы.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».