Песков озвучил сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию

Оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока планируется провести до конца этого года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
«Пока до конца года планируем [оглашение послания, - прим.]». По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всем сообщим», - сказал Песков.
В свою очередь источники РБК сообщили, что ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина может не состояться в этом году. На данный момент нет финального решения о том, проводить ли ее до конца года.
Ранее Песков сообщил, что подготовка послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию ведется уже давно. По его словам, эта работа «очень растянута во времени». В октябре Песков сообщал, что Кремль не будет анонсировать содержание послания, как это обычно бывает.
Напомним, последний раз Владимир Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда глава государства придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии.