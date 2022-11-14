Песков озвучил сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию

Оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока планируется провести до конца этого года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

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«Пока до конца года планируем [оглашение послания, - прим.]». По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всем сообщим», - сказал Песков.

В свою очередь источники РБК сообщили, что ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина может не состояться в этом году. На данный момент нет финального решения о том, проводить ли ее до конца года.

Ранее Песков сообщил, что подготовка послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию ведется уже давно. По его словам, эта работа «очень растянута во времени». В октябре Песков сообщал, что Кремль не будет анонсировать содержание послания, как это обычно бывает.