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1 час назад

Песков озвучил сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию

Елена Прошина

Оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока планируется провести до конца этого года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Песков озвучил сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока до конца года планируем [оглашение послания, - прим.]». По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всем сообщим», - сказал Песков.

В свою очередь источники РБК сообщили, что ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина может не состояться в этом году. На данный момент нет финального решения о том, проводить ли ее до конца года.

Ранее Песков сообщил, что подготовка послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию ведется уже давно. По его словам, эта работа «очень растянута во времени». В октябре Песков сообщал, что Кремль не будет анонсировать содержание послания, как это обычно бывает.

Напомним, последний раз Владимир Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда глава государства придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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