В Кремле анонсировали встречу Путина с мобилизованными

Президент России Владимир Путин собирается встретиться с мобилизованными россиянами. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Когда оно (мероприятие — прим. ред.) будет реализовано, сообщим дополнительно», — добавил представитель Кремля.

Напомним, что частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Всего в армию планировали призвать 300 тысяч человек. 31 октября Путин объявил о ее завершении — в Минобороны заявляли, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.