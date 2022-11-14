В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

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При этом Песков подчеркнул, что послание по-прежнему запланировано ориентировочно на конец 2022 года.

«По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всем сообщим», — пообещали в Кремле.

Ранее Песков сообщал, что подготовка послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию ведется уже давно.