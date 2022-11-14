FT: Путин окажет влияние на саммит G20, даже не приезжая на него

Украинский кризис станет одной из основных тем обсуждения на G20 в Индонезии, а президент России Владимир Путин окажет влияние на саммит, даже несмотря на свой отказ от участия в нем. Об этом со ссылкой на статью Financial Times пишет Ura.ru.

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«Владимир Путин решил пропустить встречу лидеров G20 на этой неделе на Бали. Но российский президент и его конфликт с Украиной, который глубоко разделил крупнейшие экономики мира и спровоцировал бесчисленное множество глобальных кризисов, тем не менее, будет доминировать в этом процессе», - отмечает издание.

По мнению журналистов, мировые лидеры приедут на Бали, «раздираемые разногласиями» по поводу конфликта на Украине, перспектив его завершения и того, кто именно виноват в его начале.

При этом старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, нью-йоркского аналитического центра Чарльз Купчан высказал мнение, что встреча G20 пройдет в уже «новом мире».

Ранее стало известно, что Россию на саммите «Большой двадцатки», который пройдет 15–16 ноября на Бали, представит глава МИД Сергей Лавров. В Кремле отметили, что отказ президента Владимира Путина от поездки на мероприятие связан «с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации». При этом от посещения мероприятия отказался и президент Украины Владимир Зеленский.