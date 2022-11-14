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21 минуту назад

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи со взрывом в Стамбуле

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Турцию Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со взрывом в Стамбуле.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин подтвердил готовность России к самому тесному взаимодействию с турецкими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Раскрыты подробности о ЧП в Стамбуле

По последним данным, в результате взрыва на улице Истикляль в Стамбуле погибли шесть человек. Всего сообщалось о 81 пострадавшем, два человека находятся в тяжёлом состоянии.

Политика,Видео,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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