Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Турцию Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со взрывом в Стамбуле.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин подтвердил готовность России к самому тесному взаимодействию с турецкими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.