Володин назвал Украину страной-банкротом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот «вогнал граждан Украины в долговую кабалу». Комментарий парламентария приводится в его Telegram-канале.

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Володин отметил, что сейчас Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9 процента — на обслуживание долгов.

«Украина — государство-банкрот. Киевский режим пытается это замалчивать. Но проблема очевидна. Зеленский лишил граждан Украины будущего», — написал спикер Госдумы.

Парламентарий пояснил, что госпереворот 2014 года привел Украину к полной потере суверенитета. В настоящее время бюджет страны почти на 40 процентов формируется за счет иностранных кредитов и займов, указал Володин.