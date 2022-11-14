В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
19 минут назад

В МИД России оценили политику НАТО фразой «не может жить без врага»

Lenta.ru

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко оценил политику НАТО фразой «не может жить без врага». По его словам, Североатлантический альянс является политическим блоком, которому жизненно необходимо создавать образ противника, передает РИА Новости.

В МИД РФ оценили политику НАТО фразой «не может жить без врага»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«НАТО — такая организация, которая не может жить без врага. Без врага она умрет. Самое главное — создавать образ противника, придвигаясь к границам этого потенциального противника», — подчеркнул дипломат.

Замглавы МИД России добавил, что Североатлантический альянс объявил зоной своих интересов Азию и отодвинул границы обороны до Китая.

Россия оценила идею вступления Украины в НАТО

Ранее Грушко оценил идею о вступлении Украины в состав Североатлантического альянса. Он указал, что в настоящее время подобный шаг является иррациональным, а также угрожает безопасности, и думать об этом в текущей ситуации может «только безумец».

Политика,Александр Грушко,МИД России,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители