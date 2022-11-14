Власти создают законопроект для защиты россиян от лже-психологов

К внесению в Госдуму подготовлен законопроект о психологической помощи, который закрепит само понятие такой помощи и ответит на вопрос, кто может ее оказывать. Какие первоочередные задачи должен решить этот документ, «Парламентской газете» рассказала вице-спикер Госдумы, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова.

Фото: © Юрий Инякин/ПГ © Юрий Инякин/ПГ

Отсутствие закона, регламентирующего психологическую помощь, привело к сегодняшней непростой ситуации, когда у нас есть психологи-профессионалы, которые действительно помогают людям, и есть лже-специалисты — люди, которые называют себя психологами, но не являются ими на самом деле, отметила Кузнецова. Такие горе-эксперты только вредят людям. К тому же они вызывают недоверие к психологам в целом, подчеркнула она. По словам Кузнецовой, сегодня в разных ведомствах — Минпросвещения, МЧС, Минздраве, — отрегулированы порядки оказания психологической помощи, они действуют внутри ведомств. Но единого закона, регламентирующего эту сферу, пока нет.

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«Нам важно сохранить все хорошее, что уже наработано, и дать возможность качественной психологической помощи развиваться дальше, — подчеркнула вице-спикер Госдумы. — Для этого мы и готовим законопроект».

Первоочередная задача документа — определить само понятие психологической помощи, сформулировать, кто будет отвечать за ее качество и заложить основы ее дальнейшего развития, продолжила Кузнецова. По ее словам, сегодня существуют несколько текстов законопроекта. Некоторые уже «гуляют» по сетям, их вычитывают, обсуждают.

«Документ, который мы сейчас готовим, тоже в очень горячей стадии дискуссии, — добавила парламентарий. — Мы работаем с Минздравом и другими ведомствами, с профессиональным сообществом, чтобы законопроект не был каким-то «космическим», оторванным от реальности, а был максимально предметным. Чтобы он помогал людям здесь и сейчас и работал на перспективу».