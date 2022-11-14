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29 минут назад

Замглавы МИД России Грушко: только безумец сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО

Газета.Ruиещё 2

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил РИА Новости, что в настоящее время только безумец способен думать о вступлении Украины в НАТО. Он назвал эту идею безумной, если исходить из рационального поведения Запада.

Россия оценила идею вступления Украины в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Но оно нерационально", - подчеркнул Грушко.

Дипломат указал, что еще до Бухарестского саммита 2008 года, на котором было принято решение о возможности вступления Украины и Грузии в НАТО, Москва предупреждала об опасности подобного шага. По его словам, необходимо было договариваться, как обеспечить безопасность и НАТО, и России, и Украины.

"Этого сделано не было под предлогом того, что сама Украина захотела, а НАТО только откликнулась на просьбу суверенного государства, и вообще это часть принципа, что государства сами выбирают способы обеспечения безопасности. Но вторую часть этого принципа, - что никто не укрепляет свою безопасность за счет других, - в НАТО забывают", - добавил Грушко.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На это генсек альянса Йенс Столтенберг ответил, что пока нет возможности принять Украину в организацию, так как для этого необходимо решение всех 30 стран — членов альянса.

Политика,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,Александр Грушко,МИД России,НАТО,
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