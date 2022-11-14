Россия оценила идею вступления Украины в НАТО

"Этого сделано не было под предлогом того, что сама Украина захотела, а НАТО только откликнулась на просьбу суверенного государства, и вообще это часть принципа, что государства сами выбирают способы обеспечения безопасности. Но вторую часть этого принципа, - что никто не укрепляет свою безопасность за счет других, - в НАТО забывают", - добавил Грушко.