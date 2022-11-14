Россия оценила идею вступления Украины в НАТО

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил РИА Новости, что в настоящее время только безумец способен думать о вступлении Украины в НАТО. Он назвал эту идею безумной, если исходить из рационального поведения Запада.
"Но оно нерационально", - подчеркнул Грушко.
Дипломат указал, что еще до Бухарестского саммита 2008 года, на котором было принято решение о возможности вступления Украины и Грузии в НАТО, Москва предупреждала об опасности подобного шага. По его словам, необходимо было договариваться, как обеспечить безопасность и НАТО, и России, и Украины.
"Этого сделано не было под предлогом того, что сама Украина захотела, а НАТО только откликнулась на просьбу суверенного государства, и вообще это часть принципа, что государства сами выбирают способы обеспечения безопасности. Но вторую часть этого принципа, - что никто не укрепляет свою безопасность за счет других, - в НАТО забывают", - добавил Грушко.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На это генсек альянса Йенс Столтенберг ответил, что пока нет возможности принять Украину в организацию, так как для этого необходимо решение всех 30 стран — членов альянса.