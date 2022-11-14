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1 час назад

"Ъ": Москва и Вашингтон согласовывают визит Нуланд в Москву до конца ноября

Газета.Ruиещё 2

Москва и Вашингтон согласовывают визит заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд в Москву до конца ноября 2022 года, сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительствах России и Соединенных Штатов.

Москва и Вашингтон согласовывают визит Нуланд в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — рассказал источник издания в Вашингтоне.

В российском дипломатическом ведомстве подтвердили эту информацию, уточнив, что речь о дате поездки идет приблизительно в районе конца ноября. Предварительно известно, что Нуланд должна провести переговоры с заместителем министра иностранных дел Сергей Рябковым, который занимается взаимоотношениями с Соединенными Штатами, и его коллегой, замминистра иностранных дел России Андреем Руденко — он отвечает за работу МИД на постсоветском пространстве.

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Виктория Нуланд, занявшая весной должность заместителя госсекретаря США Энтони Блинкена по политическим вопросам, находится в «черном списке» министерства иностранных дел России.

Ранее в СФ призвали западных кураторов Украины признать и исправить ошибки.

Политика,Энтони Блинкен,Андрей Руденко,Виктория Нуланд,МИД России,Совет Федерации,
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