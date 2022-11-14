Москва и Вашингтон согласовывают визит Нуланд в Россию

Москва и Вашингтон согласовывают визит заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд в Москву до конца ноября 2022 года, сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительствах России и Соединенных Штатов.

«Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — рассказал источник издания в Вашингтоне.

В российском дипломатическом ведомстве подтвердили эту информацию, уточнив, что речь о дате поездки идет приблизительно в районе конца ноября. Предварительно известно, что Нуланд должна провести переговоры с заместителем министра иностранных дел Сергей Рябковым, который занимается взаимоотношениями с Соединенными Штатами, и его коллегой, замминистра иностранных дел России Андреем Руденко — он отвечает за работу МИД на постсоветском пространстве.