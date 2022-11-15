Мишустин выступит на форуме "Транспорт России"

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит XVI Международный форум и выставку "Транспорт России", которые во вторник открываются в столичном Гостином дворе в рамках "Транспортной недели".

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Премьер, в частности, выступит на пленарном заседании и вручит государственные награды работникам транспортной отрасли.

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В мероприятии примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин и министр транспорта Виталий Савельев.

Мишустин не первый раз участвует в форуме "Транспорт России". В 2020 году он также приезжал на мероприятие, в том числе выступал на пленарной сессии. Тогда глава кабмина говорил о стратегическом значении транспортной отрасли и обозначал цели для ее развития. Так, по словам премьера, должна продолжаться цифровизация этой сферы, должна улучшаться ситуация на дорогах, всей среде необходимо становиться более комфортной для людей.

В целом же председатель правительства уделяет особое внимание вопросам транспорта, затрагивая их как на профильных, так и на других совещаниях. Так, только за последнее время кабмин обсудил инвестпрограмму РЖД, выделил дополнительные средства для транспортировки сельхозпродуктов по льготному железнодорожному тарифу, профинансировал строительство дороги в обход Кемерова. Недавно Мишустин также поставил задачу совершенствования инфраструктуры морского и речного транспорта. Регулярно обсуждается ситуация с автомобильными дорогами.

О форуме

Ежегодная "Транспортная неделя" открылась в московском Гостином дворе накануне, она продлится до 19 ноября. Ключевое ее событие - трехдневный форум "Транспорт России". В повестке дня - создание оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, поиск выгодной позиции в глобальной конкуренции, инвестиционная привлекательность транспортного комплекса, а также транспортное образование и будущее специалистов отраслевых вузов.

Тема пленарной сессии, на которой выступит премьер, - "Транспорт России. Стратегия роста в новых условиях". На заседании планируется обсудить перераспределение грузопотоков и расширение транспортной инфраструктуры, проекты по цифровизации и транспортное машиностроение.

Как ожидается, во второй день форума будут рассматриваться темы, связанные с инфраструктурой перевозок, и, в частности, безопасность пассажиров. В четверг, в заключительный день, планируется обсудить международные транспортные коридоры.

Отдельная часть мероприятия - выставка, где свои проекты представят лидеры отрасли из России и зарубежных стран.