Россия ответила на намерение ООН взимать «репарации» с России

Генассамблея ООН не имеет права создавать механизм по снятию репараций с России, который предложила западная резолюция. Об этом сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Завтра у нас опять в центре внимания Генассамблея ООН: у западников по плану очередной желчный антироссийский приступ. На сей раз они проталкивают проект резолюции ГА о привлечении России к ответственности, включая репарации Украине», — сообщил Дмитрий Полянский в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что у ГА ООН нет правовой основы для принятия этого документа.

По его словам, страны Запад пытаются легитимно присвоить замороженные российские активы через Генассамблею ООН.

«Понятно, что ворованные таким образом деньги пойдут прежде всего на покупку новых вооружений или погашение соответствующих долгов Украины», — добавил дипломат.