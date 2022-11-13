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1 час назад

Постпредство РФ: ГА ООН не имеет права взимать «репарации» с России

Ura.Ruиещё 1

Генассамблея ООН не имеет права создавать механизм по снятию репараций с России, который предложила западная резолюция. Об этом сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Россия ответила на намерение ООН взимать «репарации» с России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Завтра у нас опять в центре внимания Генассамблея ООН: у западников по плану очередной желчный антироссийский приступ. На сей раз они проталкивают проект резолюции ГА о привлечении России к ответственности, включая репарации Украине», — сообщил Дмитрий Полянский в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что у ГА ООН нет правовой основы для принятия этого документа.

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По его словам, страны Запад пытаются легитимно присвоить замороженные российские активы через Генассамблею ООН.

«Понятно, что ворованные таким образом деньги пойдут прежде всего на покупку новых вооружений или погашение соответствующих долгов Украины», — добавил дипломат.

Ранее URA.RU сообщало, что Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию. Согласно ей, страны Организации объединенных наций отказываются признавать присоединение ЛДНР, Запорожской и Херсонской области к России. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что готов разговаривать с Москвой, но при определенных условиях, в частности, возврате к прежним границам и выплате репараций. В Совфеде РФ отметили, что украинский лидер недоговороспособен.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Полянский,Генассамблея ООН,Совет Федерации,ООН,
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