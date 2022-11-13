Прибывшего на Бали Лаврова встретили танцами

Индонезия встретила главу МИД РФ Сергея Лаврова музыкой и танцами. Для него постелили на трап красную ковровую дорожку. Об этом пишет Радио Sputnik.

Отмечается, что Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула в своем Telegram-канале, что Лаврова встречали «почетный караул, торжественный танец и молнии на все небо».