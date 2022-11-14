В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР

Вице-спикер Госдумы (ГД) Борис Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает РИА Новости.

По словам политика, вслед за демобилизацией студентов из республик Донбасса, необходимо принять аналогичные меры в отношении еще одной категории граждан.

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Демобилизация студентов

В воскресенье, 13 ноября, стало известно о поручении российского президента Владимира Путина провести демобилизацию студентов из ЛНР и ДНР.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь идет о студентах, которых мобилизовали на военную службу до вхождения республик в состав Российской Федерации. Он призвал вернуть их к учебе.

Благодарность от ДНР и ЛНР

В ДНР и ЛНР отреагировали на поручение Путина. Как уточнил временно исполняющий обязанности (врио) главы ЛНР Леонид Пасечник, демобилизация пройдет организованно и не повлияет на боеспособность воинских подразделений, а также обстановку на фронте. По его словам, вопрос присутствия учащихся на военной службе был «очень болезненным» для республики.

Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил Путину благодарность и отметил, что считает решение о демобилизации студентов справедливым. Он напомнил, что студентов ДНР и ЛНР мобилизовали сразу после начала специальной операции на Украине.

Частичная мобилизация

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Путин заявил, что призыву подлежат мужчины, ранее прошедшие военную подготовку и имеющие определенные военно-учетные специальности. В первую очередь призывали тех, у кого есть боевой опыт. Позже Минобороны уточнило, что в действующую армию планируют призвать 300 тысяч резервистов.

300 тысяч человек призвали в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о выполнении указаний, информацию о завершении частичной мобилизации Путин подтвердил 1 ноября.

Реакция украинских властей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны испытывает чувствительное давление из-за увеличения численности российских войск благодаря частичной мобилизации в РФ.