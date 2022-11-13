Лавров прибыл на саммит G20

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 вместо президента России Владимира Путина . Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15-16 ноября. Среди прочих на нем будет присутствовать президент США Джо Байден . При этом помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил , что Байден не планирует встречу с Лавровым.

Как сообщала газета The Telegraph, ЕС и Великобритания решили бойкотировать выступления России на саммите G20. Выяснилось, что европейцы намерены препятствовать встречам своих партнеров с членами российской делегации, включая и самого Лаврова. Также они хотят делать так, чтобы те уходили во время выступления России.