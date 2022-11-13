Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с Совбезом

"Да. Такие планы есть. Речь идет о регулярном оперативном совещании", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", на следующей неделе президент также проведет совещание с правительством. Помимо этого, в планах у главы государства заседание оргкомитета "Победа". Это совещательный и консультативный орган при президенте РФ, он образован в 2000 году для проведения единой государственной политики в отношении ветеранов и в области патриотического воспитания россиян.