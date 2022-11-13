Пригожин попросил проверить Беглова по статье о госизмене

Российский бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру РФ и военную контрразведку ФСБ России с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о государственной измене. Об этом сообщает в социальной сети «ВКонтакте» пресс-служба его компании «Конкорд».
«Сегодня в Генеральную прокуратуру РФ и Департамент военной контрразведки ФСБ России Евгением Викторовичем Пригожиным было направлено заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова по статье 275 УК РФ (Государственная измена)»,— рассказали в пресс-службе.
В компании при этом не раскрыли деталей заявления.