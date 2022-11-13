В России отреагировали на озвученную Украиной возможную дату переговоров

«Не думаю, что даже тот электоральный цикл, который сейчас в США, каким-то серьезным образом повлияет на возможности переговоров. Есть вероятность того, что республиканцы через какое-то время поднимут вопросы о контроле за расходами средств, выделенных Украине. Это в какой-то мере может притормозить следующие потоки и денег, и оружия. Но концептуально Америка будет продолжать свою линию, потому что это ее стратегическая программа», — заключил он.