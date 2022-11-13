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12 минут назад

В России отреагировали на озвученную Украиной возможную дату переговоров

Lenta.ru

Переговоры с Украиной нужны, и Россия к ним готова. Но сроки возобновления диалога будут зависеть от состояния на фронте.

В России отреагировали на озвученную Украиной возможную дату переговоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на озвученную Украиной возможную дату начала переговорного процесса первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.

На Украине раскрыли возможную дату переговоров с Россией

Ранее депутат Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что новые переговоры Киева и Москвы могут состояться во второй половине 2023 года. Он отметил, что диалог будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах.

«Я сторонник того, чтобы переговоры начались как можно быстрее/ Но, зная позицию Украины, зная предварительные условия, которые они выдвигали и выдвигают, зная, как проходили переговоры в марте, я не склонен очень серьезно относиться к датам из таких заявлений», — заявил Чепа.

Также депутат убежден, что электоральный цикл США никак не повлияет на процесс возобновления диалога России и Украины.

«Не думаю, что даже тот электоральный цикл, который сейчас в США, каким-то серьезным образом повлияет на возможности переговоров. Есть вероятность того, что республиканцы через какое-то время поднимут вопросы о контроле за расходами средств, выделенных Украине. Это в какой-то мере может притормозить следующие потоки и денег, и оружия. Но концептуально Америка будет продолжать свою линию, потому что это ее стратегическая программа», — заключил он.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности переговоров с Россией и отметил, что не закрывал дверь для диалога при готовности Москвы к миру. Политик заявил, что самым главным условием является восстановление справедливости.

Политика,Давид Арахамия,Владимир Зеленский,Алексей Чепа,Верховная Рада,Комитет госдумы по международным делам,
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