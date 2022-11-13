Лавров заявил, что США и НАТО пытаются освоить АТР, милитаризируя его

США и НАТО пытаются милитаризовать Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы занять в нем ведущую роль. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его выступление опубликовано на канале МИД в Rutube.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что США продвигают закрытые форматы, которые «конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН».
«Форматы… предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал Лавров.
По его словам, все это понимают, и одной из линий стало создание военного блока AUKUS, в который сейчас «активно стараются завлечь Новую Зеландию, Канаду, Японию».
Глава МИД РФ добавил, что НАТО также претендует на ведущую роль в регионе и так называемую «линию обороны» уже сдвигают к Южно-Китайскому морю.
Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США могут увеличить военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.