Лавров заявил, что США и НАТО пытаются освоить АТР, милитаризируя его

США и НАТО пытаются милитаризовать Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы занять в нем ведущую роль. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его выступление опубликовано на канале МИД в Rutube.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что США продвигают закрытые форматы, которые «конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН».

«Форматы… предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал Лавров.

По его словам, все это понимают, и одной из линий стало создание военного блока AUKUS, в который сейчас «активно стараются завлечь Новую Зеландию, Канаду, Японию».

Глава МИД РФ добавил, что НАТО также претендует на ведущую роль в регионе и так называемую «линию обороны» уже сдвигают к Южно-Китайскому морю.