В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
42 минуты назад

Лавров предупредил о расширении западного военного альянса

Илья Родин

В военный альянс AUKUS пытаются завлечь Японию, Новую Зеландию и Канаду, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Восточноазиатском саммите. Об этом пишет ТАСС.

Лавров предупредил о расширении западного военного альянса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в настоящее время в AUKUS состоят Великобритания, США и Австралия. Трехсторонний альянс был основан 15 сентября 2021 года. По мнению экспертов, блок направлен на противодействие влиянию Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря.

НАТО показательно усилили военную активность в Арктике

На саммите также присутствует американская делегация во главе с президентом Джо Байденом, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что представители Штатов не покинули зал, где проходило мероприятие, во время выступления Сергея Лаврова.

Политика,Армия,Джозеф Байден,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители