Лавров предупредил о расширении западного военного альянса

В военный альянс AUKUS пытаются завлечь Японию, Новую Зеландию и Канаду, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Восточноазиатском саммите. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что в настоящее время в AUKUS состоят Великобритания, США и Австралия. Трехсторонний альянс был основан 15 сентября 2021 года. По мнению экспертов, блок направлен на противодействие влиянию Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря.

На саммите также присутствует американская делегация во главе с президентом Джо Байденом, сообщает РИА «Новости».