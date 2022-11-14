В Думу внесли поправку о лишении гражданства России за дезертирство

Сенаторы Андрей Яцкин , Андрей Клишас , Виктор Бондарев и Григорий Карасин внесли в Госдуму поправку к проекту базового закона "О гражданстве", согласно которой за дезертирство, сдачу в плен и неисполнение приказа могут лишить приобретенного гражданства РФ. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Сенаторы предлагают дополнить ч. 1 ст. 24, где указаны основания для прекращения приобретенного российского гражданства. Они хотят расширить перечень преступлений, за совершение которых будут прекращать гражданство. Среди таких преступлений сенаторы предлагают указать в том числе добровольную сдачу в плен (ст. 352.1 УК РФ), неисполнение приказа в период военного положения (ч. 2.2 ст. 332 УК РФ), а также дезертирство в период военного положения или мобилизации (ст. 338 УК РФ).