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38 минут назад

Приобретенного гражданства планируют лишать за дискредитацию ВС России

Елена Прошина

В России планируют внести президентскую поправку к принятому законопроекту о гражданстве. Теперь за дискредитацию Вооруженных сил России могут лишить приобретенного гражданства. Об этом пишут РИА Новости.

За дискредитацию ВС России захотели лишать гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поправка расширяет перечень преступлений, за которые может последовать лишение приобретенного гражданства. Будут новые статьи Уголовного кодекса, среди которых: осуществление деятельности международной неправительственной или иностранной организации, признанной нежелательной на территории России; распространение ложной информации о Вооруженных силах России; призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитация Вооруженных сил России.

Законопроект о гражданстве приняли в апреле в первом чтении. Проект предусматривал лишение гражданства за тяжкие преступления против государства, терроризм, оборот психотропных и наркотических веществ и подделку документов.

Кроме того, документ сократил число требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Законопроект также расширил полномочия президента по определению категории лиц, которые могут получить российское гражданство по упрощенной схеме.

Политика,Верховный суд,
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