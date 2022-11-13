За дискредитацию ВС России захотели лишать гражданства

В России планируют внести президентскую поправку к принятому законопроекту о гражданстве. Теперь за дискредитацию Вооруженных сил России могут лишить приобретенного гражданства. Об этом пишут РИА Новости.
Поправка расширяет перечень преступлений, за которые может последовать лишение приобретенного гражданства. Будут новые статьи Уголовного кодекса, среди которых: осуществление деятельности международной неправительственной или иностранной организации, признанной нежелательной на территории России; распространение ложной информации о Вооруженных силах России; призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитация Вооруженных сил России.
Законопроект о гражданстве приняли в апреле в первом чтении. Проект предусматривал лишение гражданства за тяжкие преступления против государства, терроризм, оборот психотропных и наркотических веществ и подделку документов.
Кроме того, документ сократил число требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Законопроект также расширил полномочия президента по определению категории лиц, которые могут получить российское гражданство по упрощенной схеме.