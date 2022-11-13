За дискредитацию ВС России захотели лишать гражданства

В России планируют внести президентскую поправку к принятому законопроекту о гражданстве. Теперь за дискредитацию Вооруженных сил России могут лишить приобретенного гражданства. Об этом пишут РИА Новости.

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Поправка расширяет перечень преступлений, за которые может последовать лишение приобретенного гражданства. Будут новые статьи Уголовного кодекса, среди которых: осуществление деятельности международной неправительственной или иностранной организации, признанной нежелательной на территории России; распространение ложной информации о Вооруженных силах России; призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитация Вооруженных сил России.

Законопроект о гражданстве приняли в апреле в первом чтении. Проект предусматривал лишение гражданства за тяжкие преступления против государства, терроризм, оборот психотропных и наркотических веществ и подделку документов.