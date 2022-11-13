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26 минут назад

Захарова: Восточноазиатский саммит стартовал в Пномпене без Байдена

Газета.Ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Восточноазиатский саммит (ВАС) в столице Камбоджи — Пномпене — начался без президента США Джо Байдена. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова: Восточноазиатский саммит стартовал в Пномпене без Байдена
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

"Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались", — написала Захарова.

Ранее президент США Джо Байден прибыл в Камбоджу для участия в саммитах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Отмечается, что американский лидер приземлился в Камбодже в 08:10 утра по местному времени, чтобы принять участие в 40-м и 41-м саммитах АСЕАН .

Сообщается, что 13 ноября Байден должен провести двусторонние переговоры с японским премьер-министром Фумио Кисидой и с премьером Кореи Юн Сок Елем. Кроме того, Байден также планирует провести трехстороннюю встречу с премьером Японии и президентом Южной Кореи, чтобы продолжить укреплять сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

До этого сообщалось, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров приехал в столицу Камбоджи Пномпень, где он 13 ноября должен принять участие в Восточноазиатском саммите.

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