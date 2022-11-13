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1 час назад

Мирошник сообщил, что в Северодонецке остались около четверти жителей

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Примерно четверть жителей Северодонецка остаются в городе, который в начале лета подвергся сильным разрушениям из-за боевых действий. Об этом рассказал бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник после поездки в ЛНР, передает ТАСС.

Мирошник раскрыл, сколько жителей осталось в Северодонецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сейчас в Северодонецке проживают только четверть жителей. Уже отстроились магазины, заправки, представительства фондов и социальных служб, почта. Многие заведения работают по специальному сокращенному графику.

Мирошник подчеркнул, что из-за сильных разрушений в городе возникло много проблем с отоплением. По его словам, в большинстве зданий Северодонецка выбиты окна, на месте некоторых строений после боевых действий остались руины со следами пожарищ. Вопрос с энергоснабжением властям удалось решить, хотя многие ветки энергоподводов были уничтожены, их восстановление заняло больше двух месяцев. Сейчас власти пытаются восстановить внутриквартальные сети. Жители города всеми силами пытаются прогреть дома. Если есть возможность, они ставят стекла, если нет — заклеивают пленкой, отметил посол.

Он пояснил, что многие жители Северодонецка не могут вернуться домой, так как запустить масштабное восстановление города невозможно из-за постоянных обстрелов. Мирошник считает, что привести город в порядок будет возможно только в случае смещения линии соприкосновения дальше от Северодонецка.

Политика,Родион Мирошник,
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