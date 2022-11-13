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8 минут назад

Кадыров заявил, что Украина стала полигоном для испытания ЛГБТ, чайлдфри и национализма

Газета.Ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором заявил, что Украина стала для Запада "своеобразным полигоном испытаний всевозможных противоестественных явлений".

Кадыров заявил, что Украина стала полигоном для испытания национализма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также чиновник назвал либерализм и евродемократию лицемерием по отношению к приверженцам традиционных семейных ценностей. По его словам, стараясь распространить свое влияние, США и Европа наткнулись на препятствие. "Национализм, ЛГБТ-сообщества, радикальные организации, сектанты, какие-то мерзкие субкультуры - чайлдфри и многое другое успешно внедрялись в массы на протяжении многих лет", - написал глава региона. Кадыров добавил, что "рано или поздно" эти испытания должны были перейти воткрытую конфронтацию.

Ранее Кадыров заявил, что новая группа добровольцев из республики отправилась в Донбасс для участия в специальной военной операции.

Политика,Рамзан Кадыров,
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