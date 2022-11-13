Кадыров заявил, что Украина стала полигоном для испытания национализма

Также чиновник назвал либерализм и евродемократию лицемерием по отношению к приверженцам традиционных семейных ценностей. По его словам, стараясь распространить свое влияние, США и Европа наткнулись на препятствие. "Национализм, ЛГБТ-сообщества, радикальные организации, сектанты, какие-то мерзкие субкультуры - чайлдфри и многое другое успешно внедрялись в массы на протяжении многих лет", - написал глава региона. Кадыров добавил, что "рано или поздно" эти испытания должны были перейти воткрытую конфронтацию.