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1 час назад

Мурашко отверг замечания ряда стран G20 в отношении СВО

Майк Габриелян

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что Москва решительно отвергает замечания стран G20 о спецоперации. Министра цитирует РИА Новости.

Мурашко отверг замечания ряда стран G20 в отношении СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Решительно отвергаем критические замечания, сделанные некоторыми странами "Группы двадцати" в отношении специальной военной операции РФ», - сказал Мурашко.

По его словам спецоперация «призвана защитить мирных жителей, которые не признали антиконституционный переворот в Киеве в 2014 году и 8 лет подвергались военной агрессии».

Основанием для спецоперации стало право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН. Об этом Российская Федерация уведомила Совбез ООН.

Ранее Эрдоган прокомментировал отказ Путина от визита на саммит G20.

Политика,Михаил Мурашко,Владимир Путин,Минздрав РФ,Совбез ООН,ООН,
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