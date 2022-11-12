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11 минут назад

В МИДе заявили о переговорах России с ООН о переподключении к SWIFT

Илья Родин

Россия провела в Женеве переговоры с представителями ООН. Стороны обсудили переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, рассказал замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин. Об этом пишет РИА «Новости».

В МИДе заявили о переговорах России с ООН о переподключении к SWIFT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат подчеркнул, что «переподключение [к SWIFT] Россельхозбанка, который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом».

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Вершинин пояснил, что без решения этого вопроса невозможно продвижение вперед в сфере поставок сельхозпродукции. Он добавил, что тема обсуждалась «предметно и долго».

Замглавы МИД уточнил, в настоящее время есть наработки по открытию корреспондентских счетов в таких банках, как Citibank и JPMorgan. Вместе с тем, это явится исключительно временной мерой. Следует добиваться того, чтобы Россельхозбанк был в полном объеме переподключен к SWFT, добавил он.

Представители ООН заверили, в свою очередь, что считают это «жизненно важным», подчеркнул Вершинин.

Политика,Сергей Вершинин,Россельхозбанк,ООН,ЕС,
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