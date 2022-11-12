«Эти прогнозы, которые политолог сделал, они носят фантастический характер. Наши военнослужащие проявляют мужество, героизм и делают всё возможное для выполнения поставленных задач. Безусловно, мы принимаем соответствующие меры по обеспечению безопасности приграничных территорий в Курской области, Белгородской области. Нельзя говорить, что там будет захват. Им не дадут перейти эту границу, их просто сожгут. Москва — это столица нашей страны. Нужно разбивать такие глупые прогнозы. Я думаю, им ума хватит, этого не делать».