Ранее его сделал политолог Ростислав Ищенко. С его точки зрения, такое решение было бы «вполне логичным» со стороны Киева.
«Если наши войска окончательно уйдут на левый берег Херсонского плацдарма, они будут занимать небольшую дугу от Каховского водохранилища до стыка границ Луганской, Харьковской областей РФ», — сказал он в интервью изданию «Украина.ру».
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин не поверил в подобные заявления. Парламентарий объяснил, что такая ситуация невозможна.
«Эти прогнозы, которые политолог сделал, они носят фантастический характер. Наши военнослужащие проявляют мужество, героизм и делают всё возможное для выполнения поставленных задач. Безусловно, мы принимаем соответствующие меры по обеспечению безопасности приграничных территорий в Курской области, Белгородской области. Нельзя говорить, что там будет захват. Им не дадут перейти эту границу, их просто сожгут. Москва — это столица нашей страны. Нужно разбивать такие глупые прогнозы. Я думаю, им ума хватит, этого не делать».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. Командующий объединенной группировкой войск спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что манёвр по отводу войск будет осуществлён в ближайшие сроки.
«Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск», — добавил он.
Российские войска начали бои за Херсон 24 февраля — в день объявления военной спецоперации на Украине. Город был взят 3 марта и до этого времени оставался под контролем армии РФ.