В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
20 минут назад

Медведев заявил, что Россия пока не использовала на Украине весь свой арсенал

ТАСС

Россия пока не использовала в ходе спецоперации на Украине весь свой боевой арсенал, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев: Россия пока не использовала на Украине весь свой арсенал
Фото: ТАССТАСС

"Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время", - написал он в субботу в своем Telegram-канале.

Видео дня

Россия в ходе спецоперации на Украине старается максимально сохранять жизни мирных граждан, а также своих военных, заявил замглавы Совета безопасности РФ.

"Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни наших военнослужащих и мирного населения. Наши враги не считают жизней своих солдат и гражданских. И в этом наша огромная нравственная разница с ними", - отметил он.

Медведев высказался о территориальном суверенитете России

Равноправный миропорядок

По словам Медведева, Россия формирует будущий равноправный миропорядок, в одиночку сражается с Западом, защищает своих граждан и возвращает свои исконные территории.

"[Хочу] напомнить, что это именно Россия защищает своих граждан. И что именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится", - написал Медведев.

Также зампред СБ РФ подчеркнул, что "именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не [Соединенные] Штаты с Британией или темным Киевом", "и этот новый равноправный миропорядок будет выстроен". Кроме того, продолжил Медведев, "Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром".

"Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы", - отметил замглавы СБ РФ.

Единство народа, подъем духа и труд - необходимые составляющие для победы России, считает замглавы Совета безопасности.

"Теснейшее единство, каждодневный тяжелый труд и высочайший моральный дух способны обеспечить стране победу", - сказал он.

Политика,Дмитрий Медведев,НАТО,Сбербанк России,Совет безопасности РФ,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители