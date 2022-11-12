Медведев: Россия пока не использовала на Украине весь свой арсенал

"Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время", - написал он в субботу в своем Telegram-канале.