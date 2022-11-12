Медведев: Россия пока не использовала на Украине весь свой арсенал

Россия пока не использовала в ходе спецоперации на Украине весь свой боевой арсенал, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время", - написал он в субботу в своем Telegram-канале.
Россия в ходе спецоперации на Украине старается максимально сохранять жизни мирных граждан, а также своих военных, заявил замглавы Совета безопасности РФ.
"Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни наших военнослужащих и мирного населения. Наши враги не считают жизней своих солдат и гражданских. И в этом наша огромная нравственная разница с ними", - отметил он.
По словам Медведева, Россия формирует будущий равноправный миропорядок, в одиночку сражается с Западом, защищает своих граждан и возвращает свои исконные территории.
"[Хочу] напомнить, что это именно Россия защищает своих граждан. И что именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится", - написал Медведев.
Также зампред СБ РФ подчеркнул, что "именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не [Соединенные] Штаты с Британией или темным Киевом", "и этот новый равноправный миропорядок будет выстроен". Кроме того, продолжил Медведев, "Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром".
"Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы", - отметил замглавы СБ РФ.
Единство народа, подъем духа и труд - необходимые составляющие для победы России, считает замглавы Совета безопасности.
"Теснейшее единство, каждодневный тяжелый труд и высочайший моральный дух способны обеспечить стране победу", - сказал он.