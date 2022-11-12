Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что готов тщательно рассмотреть возможность личной встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым , если такое предложение от него поступит.

"Вы спрашиваете о господине Лаврове - он не просил о встрече. Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу с учетом всех аспектов и реалий текущей ситуации", - цитирует его в субботу газета "Пномпень пост".

При этом ранее Лавров заявил, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине. Он отметил, что Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил мнение, что переговоры по Украине следует вести в первую очередь с Вашингтоном.