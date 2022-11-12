Врачи сообщили о состоянии Чилингарова

Депутат Госдумы , полярный исследователь Артур Чилингаров все еще находится в реанимации, однако его состояние и анализы улучшились. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в медицинских кругах.

"Чилингарову лучше, но пока он находится в реанимации", - сказал он, уточнив, что врачи не переводят его в обычную палату из-за предосторожности. "Но состояние и анализы уже лучше", - добавил собеседник агентства.

Чилингаров занимал депутатский пост с первого по пятый созыв Госдумы, с 2011 по 2014 год представлял Тульскую область в Совете Федерации, в 2016 году избрался в седьмой созыв Госдумы, в 2021-м был избран в нынешний созыв. Член думского комитета по международным делам, входит в состав фракции "Единая Россия". Участник множества полярных экспедиций, член-корреспондент РАН, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.