Кулеба призвал Азию не позволить России «играть в голодные игры»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках пресс-конференции на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже призвал лидеров стран не позволить России «играть в голодные игры». Об этом сообщает Reuters.

По словам Кулебы, зерновая сделка, заключенная 22 июля при посредничестве Турции и ООН, может закончиться 19 ноября, если Россия или Украина будут против ее продления.

«Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром», — подчеркнул украинский министр.

Также необходимо убедиться, действуют ли российские инспекторы, участвующие в этой инициативе, добросовестно, и проверяют суда без каких-либо искусственных задержек, добавил Кулеба.