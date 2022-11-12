В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Глава МИД Украины Кулеба: России нельзя позволить играть в «голодные игры»

Газета.Ru

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках пресс-конференции на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже призвал лидеров стран не позволить России «играть в голодные игры». Об этом сообщает Reuters.

Кулеба призвал Азию не позволить России «играть в голодные игры»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Кулебы, зерновая сделка, заключенная 22 июля при посредничестве Турции и ООН, может закончиться 19 ноября, если Россия или Украина будут против ее продления.

«Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром», — подчеркнул украинский министр.

Также необходимо убедиться, действуют ли российские инспекторы, участвующие в этой инициативе, добросовестно, и проверяют суда без каких-либо искусственных задержек, добавил Кулеба.

Ранее в ООН сообщали, что обсуждение продления зерновой сделки с РФ прошло конструктивно.

Политика,Дмитрий Кулеба,ООН,
35
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители