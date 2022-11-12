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12 минут назад

В Британии увидели смену стратегии Путина

Елена Прошина

Вывод войск России из Херсона является сменой стратегии президента РФ Владимира Путина, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на The Guardian.

В Британии увидели смену стратегии Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, план российского лидера заключается в том, чтобы посмотреть, как сложится ситуация к концу зимы. После этого стратегия будет вновь пересмотрена, сообщил экс-чиновник российского Министерства обороны. По словам собеседника, глава России ведет долгий и масштабный конфликт с западными странами.

После занятия Херсона войсками Украины боевые действия не будут замораживаться, сообщил ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. При этом французский лидер Эмманюэль Макрон поздравил власти Украины с возвращением Херсона. Он назвал это важным шагом к полному восстановлению суверенных прав бывшей советской республики. Глава государства заявил, что Париж и дальше будет поддерживать «украинцев и украинок».

Как заявил американист Михаил Синельников-Оришак, власти Соединенных Штатов готовы вкладываться в конфликт вокруг Украины. Это делается не ради победы Киева, а для истощения России. Как считает эксперт, Вашингтон не будут снижать объемы помощи украинским властям, так как все соответствующие законы в США в настоящее время уже приняты.

Политика,Эмманюэль Макрон,Алексей Данилов,Владимир Путин,
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