В Британии увидели смену стратегии Путина

Вывод войск России из Херсона является сменой стратегии президента РФ Владимира Путина, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на The Guardian.
По данным издания, план российского лидера заключается в том, чтобы посмотреть, как сложится ситуация к концу зимы. После этого стратегия будет вновь пересмотрена, сообщил экс-чиновник российского Министерства обороны. По словам собеседника, глава России ведет долгий и масштабный конфликт с западными странами.
После занятия Херсона войсками Украины боевые действия не будут замораживаться, сообщил ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. При этом французский лидер Эмманюэль Макрон поздравил власти Украины с возвращением Херсона. Он назвал это важным шагом к полному восстановлению суверенных прав бывшей советской республики. Глава государства заявил, что Париж и дальше будет поддерживать «украинцев и украинок».
Как заявил американист Михаил Синельников-Оришак, власти Соединенных Штатов готовы вкладываться в конфликт вокруг Украины. Это делается не ради победы Киева, а для истощения России. Как считает эксперт, Вашингтон не будут снижать объемы помощи украинским властям, так как все соответствующие законы в США в настоящее время уже приняты.