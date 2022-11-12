Шольц поставил Путину два условия незадолго до спецоперации

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил RedaktionsNetzwerk Deutschland, что незадолго до начала специальной военной операции России на Украине говорил с российским лидером Владимиром Путиным.
По его словам, президент России требовал, чтобы на «Украине не было ракет, угрожающих Москве», чтобы «было исключено членство Украины в НАТО». Шольц отметил, что во время четырехчасового разговора сидел за семиметровым столом.
Канцлер отметил, что не позволял критикам отговорить от телефонных переговоров с Путиным о ситуации вокруг Украины. Политик отметил, что все хотят «чтобы эта война подошла к концу, и мир стал возможен». Эта тема, по словам Шольца, является предметом всех переговоров, которые велись до сих пор с президентом РФ.
Канцлер также сообщил, что до сих пор регулярно получает советы от своей предшественницы Ангелы Меркель. При этом он консультируется со многими другими людьми «далеко за пределами правящих партий». Шольц подчеркнул, что не чувствует себя одиноким в политическом плане.