Шольц поставил Путину два условия незадолго до спецоперации

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил RedaktionsNetzwerk Deutschland, что незадолго до начала специальной военной операции России на Украине говорил с российским лидером Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС пресс-служба президента РФ/ТАСС

По его словам, президент России требовал, чтобы на «Украине не было ракет, угрожающих Москве», чтобы «было исключено членство Украины в НАТО». Шольц отметил, что во время четырехчасового разговора сидел за семиметровым столом.

Канцлер отметил, что не позволял критикам отговорить от телефонных переговоров с Путиным о ситуации вокруг Украины. Политик отметил, что все хотят «чтобы эта война подошла к концу, и мир стал возможен». Эта тема, по словам Шольца, является предметом всех переговоров, которые велись до сих пор с президентом РФ.