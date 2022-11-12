Шольц оценил влияние критиков на его разговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц оценил влияние на его разговоры с российским президентом Владимиром Путиным о ситуации на Украине в ходе беседы на мероприятии, организованном объединением RND.

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«Мы все хотим, чтобы эта война подошла к концу и чтобы был возможен мир», — заявил Шольц.

Он отметил, что возможный мир является предметом всех переговоров с Владимиром Путиным.

«И я не позволил никаким критикам отговорить меня от разговоров с президентом России через определенные промежутки времени», — добавил канцлер.