Шольц оценил влияние критиков на его разговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц оценил влияние на его разговоры с российским президентом Владимиром Путиным о ситуации на Украине в ходе беседы на мероприятии, организованном объединением RND.
«Мы все хотим, чтобы эта война подошла к концу и чтобы был возможен мир», — заявил Шольц.
Он отметил, что возможный мир является предметом всех переговоров с Владимиром Путиным.
«И я не позволил никаким критикам отговорить меня от разговоров с президентом России через определенные промежутки времени», — добавил канцлер.
В октябре Олаф Шольц заявил, что западные СМИ весьма вольно трактуют официальные сообщения о переговорах между Берлином и Москвой. Тогда он подчеркнул, что Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине.