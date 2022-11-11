Россия ввела запрет на въезд для нескольких сотен граждан США

«В ответ на постоянно вводимые Белым домом все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугодны Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США», — говорится в тексте.