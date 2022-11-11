Россия ввела запрет на въезд для нескольких сотен граждан США

Власти России ввели запрет на въезд в страну в отношении 200 граждан США. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
«В ответ на постоянно вводимые Белым домом все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугодны Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США», — говорится в тексте.
Отмечается, что под санкции попали отдельные представители органов власти и законодатели, их близкие родственники, руководители компаний и предприятия ВПК, эксперты и лоббисты, «вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку киевского режима». В частности, Москва запретила в страну въезд сестре и двум братьям президента США Джо Байдена, пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, главе МВД Дебре Холлан, профессору Йельского университета Тимоти Снайдеру и другим.