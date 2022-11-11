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33 минуты назад

Россия запретила въезд 200 гражданам США

Елена Прошина

Власти России ввели запрет на въезд в страну в отношении 200 граждан США. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Россия ввела запрет на въезд для нескольких сотен граждан США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ответ на постоянно вводимые Белым домом все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугодны Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США», — говорится в тексте.

Отмечается, что под санкции попали отдельные представители органов власти и законодатели, их близкие родственники, руководители компаний и предприятия ВПК, эксперты и лоббисты, «вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку киевского режима». В частности, Москва запретила в страну въезд сестре и двум братьям президента США Джо Байдена, пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, главе МВД Дебре Холлан, профессору Йельского университета Тимоти Снайдеру и другим.

Политика,Джозеф Байден,МИД России,Администрация США,
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