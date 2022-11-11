В ДНР создали региональное отделение ЛДПР

"Первое отделение ЛДПР из тех, которые предстоит создать на четырех новых территориях в составе России, создано. Донецкое региональное отделение большое, мощное по своему профессиональному составу. Люди, которые известны далеко за пределами Донбасса, вступили и продолжают вступать в ЛДПР", - сказал Слуцкий.