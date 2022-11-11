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26 минут назад

Милонов назвал запрет насилия в компьютерных играх излишним

Елена Прошина

Введение запрета на насилие в компьютерных играх является излишним. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов.

Милонов высказался о запрете насилия в компьютерных играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, что определенный уровень экшн в играх, он предполагает виртуальное насилие, там убивалки, стрелялки. А как же наши киберспортсмены? Нет, я считаю, что это излишне», — приводятся в материале слова Милонова.

Ранее первый замглавы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила поправки к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, которые предполагают запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости, насилия и ненормативной лексикой.

В Госдуме составили странный список компьютерных игр с геями

Также она выступила против игр, содержащих информацию о способах изготовления наркотиков, психотропных веществ и совершения суицида.

Политика,Яна Лантратова,Виталий Милонов,Госдума,
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