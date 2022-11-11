Милонов высказался о запрете насилия в компьютерных играх

Введение запрета на насилие в компьютерных играх является излишним. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов.
«Я считаю, что определенный уровень экшн в играх, он предполагает виртуальное насилие, там убивалки, стрелялки. А как же наши киберспортсмены? Нет, я считаю, что это излишне», — приводятся в материале слова Милонова.
Ранее первый замглавы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила поправки к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, которые предполагают запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости, насилия и ненормативной лексикой.
Также она выступила против игр, содержащих информацию о способах изготовления наркотиков, психотропных веществ и совершения суицида.