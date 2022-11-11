Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«Я могу только подтвердить позицию — мы к диалогу открыты, без предварительных условий», — сказал он.

По его мнению, Украина «прервала диалог, который двигался вперед».

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США ждут от России сигналов к серьезным переговорам по Украине.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не давит на Киев по вопросу переговоров с Москвой.

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что «не закрывал дверь» для переговоров с Россией.