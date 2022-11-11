Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.
«Я могу только подтвердить позицию — мы к диалогу открыты, без предварительных условий», — сказал он.
По его мнению, Украина «прервала диалог, который двигался вперед».
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США ждут от России сигналов к серьезным переговорам по Украине.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не давит на Киев по вопросу переговоров с Москвой.
Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что «не закрывал дверь» для переговоров с Россией.
На этой неделе Зеленский говорил, что Киев готов к переговорам с Москвой лишь при выполнении ряда условий со стороны России, включая возврат территорий, возмещение ущерба и гарантии, в том числе исключение повторения боевых действий на территории Украины, а также меры в отношении военных преступников.