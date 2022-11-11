В Херсоне в честь Стремоусова назовут улицу

Именем погибшего 9 ноября вице-губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусова будет названа одна из улиц Херсона. Об этом сообщил в пятницу представитель администрации Херсонской области Сергей Мороз в эфире "Соловьев Live".
"В честь Кирилла Сергеевича в Херсоне будет названа улица. Думаю, мы поставим ему памятник в Херсоне, чтобы люди помнили, насколько светлой личностью он был", - сказал он.
Стремоусов погиб в автомобильной аварии на территории Херсонской области 9 ноября. В пятницу его похоронили на центральной аллее кладбища Абдал в Симферополе.