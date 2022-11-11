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37 минут назад

В Херсоне в честь Стремоусова назовут улицу

ТАСС

Именем погибшего 9 ноября вице-губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусова будет названа одна из улиц Херсона. Об этом сообщил в пятницу представитель администрации Херсонской области Сергей Мороз в эфире "Соловьев Live".

В Херсоне в честь Стремоусова назовут улицу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В честь Кирилла Сергеевича в Херсоне будет названа улица. Думаю, мы поставим ему памятник в Херсоне, чтобы люди помнили, насколько светлой личностью он был", - сказал он.

Стремоусов погиб в автомобильной аварии на территории Херсонской области 9 ноября. В пятницу его похоронили на центральной аллее кладбища Абдал в Симферополе.

Политика,Сергей Мороз,
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