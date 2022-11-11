В Женеве началась встреча РФ и ООН по зерновой сделке

В Женеве стартовал новый раунд переговоров между представителями РФ и ООН по «зерновой сделке». Как пишет РИА Новости, об этом сообщила глава пресс-службы женевского офиса ООН Алессанда Велуччи.

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Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. От ООН в переговорах участвуют генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан и глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) Мартин Гриффитс. В ходе встречи продолжатся консультации по поддержке усилий генсека Антониу Гутерриша по реализации сделки.

Напомним, что 22 июля в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на мировые рынки и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Действующие соглашения истекают 19 ноября и предполагают возможность продления.