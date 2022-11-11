В Женеве началась встреча РФ и ООН по зерновой сделке

Встреча представителей ООН и России, посвященная зерновой сделке, проходит в Женеве. Об этом в пятницу на брифинге рассказала руководитель пресс-службы женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Веллуччи.

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"Встреча началась, она проходит во Дворце Наций", - отметила она.

Веллуччи сообщила, что российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, со стороны ООН участвуют генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По ее словам, участники встречи "продолжат консультации о поддержке усилий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по полному выполнению двух соглашений, подписанных 22 июля в Стамбуле". По словам официального представителя, "есть надежда, что эти дискуссии будут способствовать прогрессу в облегчении беспрепятственного экспорта продовольствия и удобрений из России на мировые рынки".

Алессандра Веллуччи подчеркнула, что каких-либо мероприятий для прессы в связи с проведением встречи не запланировано.