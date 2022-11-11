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1 час назад

В Женеве началась встреча РФ и ООН по зерновой сделке

ТАСС

Встреча представителей ООН и России, посвященная зерновой сделке, проходит в Женеве. Об этом в пятницу на брифинге рассказала руководитель пресс-службы женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Веллуччи.

В Женеве началась встреча РФ и ООН по зерновой сделке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Встреча началась, она проходит во Дворце Наций", - отметила она.

Веллуччи сообщила, что российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, со стороны ООН участвуют генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По ее словам, участники встречи "продолжат консультации о поддержке усилий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по полному выполнению двух соглашений, подписанных 22 июля в Стамбуле". По словам официального представителя, "есть надежда, что эти дискуссии будут способствовать прогрессу в облегчении беспрепятственного экспорта продовольствия и удобрений из России на мировые рынки".

Алессандра Веллуччи подчеркнула, что каких-либо мероприятий для прессы в связи с проведением встречи не запланировано.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Меморандум между РФ и ООН предусматривает подключение всемирной организации к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений. В другом документе прописан механизм вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный РФ, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Срок сделки истекает 19 ноября.

Политика,Мартин Гриффитс,Сергей Вершинин,Антониу Гутерриш,ООН,
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