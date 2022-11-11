Песков поделился впечатлениями после поездки в Луганск

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился своими впечатлениями после поездки в Луганск и восхитился позитивным настроением жителей города. Об этом сообщает ТАСС.

«Луганск — на самом деле прекрасный, очень красивый город, там активные работы ведутся, приводится в порядок», — сказал представитель Кремля.

По мнению пресс-секретаря, в городе видны некоторые проблемы, однако там ведутся активные проблемы по улучшению Луганска. Также его поразил тот факт, что городские системы хорошо функционируют.