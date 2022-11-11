Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достичь целей специальной военной операции (СВО) на Украине можно и мирными переговорами, однако сейчас они невозможны из-за позиции Киева. Об этом сообщает РИА Новости.
«СВО на Украине можно завершить после достижения ее целей или завершить путем мирных переговоров», — сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что в Москве не фиксируют изменения позиции украинских властей по переговорам.
«Украина не хочет переговоров, СВО продолжается»— подчеркнул Песков.
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не закрывал дверь для переговоров с Москвой, однако власти страны готовы говорить с «другой Россией». Он считает, что РФ должна вернуть стране территории, права и свободу, а также компенсировать ущерб.