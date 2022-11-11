Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достичь целей специальной военной операции (СВО) на Украине можно и мирными переговорами, однако сейчас они невозможны из-за позиции Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«СВО на Украине можно завершить после достижения ее целей или завершить путем мирных переговоров», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в Москве не фиксируют изменения позиции украинских властей по переговорам.

«Украина не хочет переговоров, СВО продолжается»— подчеркнул Песков.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».