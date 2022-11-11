Песков озвучил решение Путина по G20

Президент России Владимир Путин лично принял решение не ехать на саммит G20 на Бали, видеообращения главы государства к участникам встречи также не планируется. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Это было решение именно главы государства, связанное с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации», - пояснил пресс-секретарь президента России.

Песков также отметил, что онлайн-присутствие или видеообращение Путина на саммитах G20 и АТЭС не запланировано, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россию на саммите «Большой двадцатки», который пройдет 15–16 ноября на Бали, представит глава МИД Сергей Лавров. При этом от посещения мероприятия отказался и президент Украины Владимир Зеленский.