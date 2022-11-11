В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
34 минуты назад

Песков озвучил решение Путина по G20

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин лично принял решение не ехать на саммит G20 на Бали, видеообращения главы государства к участникам встречи также не планируется. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Это было решение именно главы государства, связанное с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации», - пояснил пресс-секретарь президента России.

Байден оценил решение Путина по G20

Песков также отметил, что онлайн-присутствие или видеообращение Путина на саммитах G20 и АТЭС не запланировано, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россию на саммите «Большой двадцатки», который пройдет 15–16 ноября на Бали, представит глава МИД Сергей Лавров. При этом от посещения мероприятия отказался и президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению президента Индонезии Джоко Видодо, Владимир Путин сейчас занят дома, и «те же самые причины могут держать дома Владимира Зеленского». Он подчеркнул, что у обоих лидеров государств плотные графики, «которые мы должны уважать».

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,АТЭС,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители