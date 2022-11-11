Кремль назвал условие завершения спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция завершится только после достижения ее целей или путем мирных переговоров. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга с журналистами.
«СВО на Украине можно завершить после достижения ее целей или завершить путем мирных переговоров», — сказал Песков, ответив на вопрос о заявлении президента США Джо Байдена, что конфликт на Украине закончится только после вывода с ее территории российских войск.
При этом он отметил, что мирные переговоры сейчас невозможны в силу позиции, которую занимают киевские власти.
Ранее Байден заявлял, что украинский конфликт может закончиться лишь в случае вывода российских сил. По его словам, без этого ситуация вокруг Украины якобы урегулирована не будет.
До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев готов к переговорам с Москвой лишь при выполнении ряда условий со стороны РФ — возврата территорий, возмещения ущерба и гарантий, в том числе исключения повторения боевых действий на территории Украины, а также мер в отношении военных преступников.